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السودان.. مكتب حمدوك يؤكد عودته وزوجته لمنزلهما وبقاء عدد من الوزراء قيد الاعتقال

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السودان.. مكتب حمدوك يؤكد عودته وزوجته لمنزلهما وبقاء عدد من الوزراء قيد الاعتقال
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك
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أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عودته إلى منزله، بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وجود حمدوك في منزله، إثر انقلاب الجيش على الحكومة.

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال المكتب: "تمت مساء اليوم (أمس الثلاثاء)، إعادة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم تحت الحراسة المشددة".

وأضاف: "يؤكد مكتب رئيس الوزراء أن عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".

المصدر: RT

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