السودان.. مكتب حمدوك يؤكد عودته وزوجته لمنزلهما وبقاء عدد من الوزراء قيد الاعتقال

أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عودته إلى منزله، بعد إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وجود حمدوك في منزله، إثر انقلاب الجيش على الحكومة.

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال المكتب: "تمت مساء اليوم (أمس الثلاثاء)، إعادة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم تحت الحراسة المشددة".

وأضاف: "يؤكد مكتب رئيس الوزراء أن عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".

المصدر: RT