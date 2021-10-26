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جامعة سعودية تصدر بيانا بشأن منع البنطال

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جامعة سعودية تصدر بيانا بشأن منع البنطال
Reuters
السعودية
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أصدرت جامعة جدة في السعودية بيانا يوم الثلاثاء حول ما تم تداوله في مواقع التواصل عن ضرورة التقيد بالزي المحتشم الساتر، ومنع لبس البنطال المخالف داخل الحرم الجامعي.

وأكدت الجامعة أن التنبيه يخص "البنطال الضيق" أو "القصير" أو "الممزق" أو "المكشوف منه" والذي لا يتناسب مع وجود منسوبي الجامعة داخل المنظمة التعليمية، والمخالفة الصريحة للوائح والنظم المنظمة لذلك.

وأوضحت أن التقيد بالزي المحتشم الساتر يدخل تضمن التوجيهات السامية والوزارية المعنية والتوجيهات الكريمة الموجهة بارتداء اللباس المحتشم وعدم خدش الحياء والذوق العام.

وأفادت بأن الزي المحتشم يعبر عن مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع السعودي ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي، والتي أطرت لعدد من اللوائح والنظم للذوق العام.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

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