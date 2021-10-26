بريطانيا تدعو لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان

أعلنت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربارا وودوارد أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يبحث كيفية دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

وقالت للصحفيين قبل اجتماع المجلس حول السودان يوم الثلاثاء، إن "مجلس الأمن كان قد أعلن بوضوح في وقت سابق عن دعمنا للاتفاقات الدستورية والانتقال الديمقراطي".

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وتابعت: "هدف المناقشات اليوم النظر في كيفية التقدم بذلك وتحديد القضايا التوافقية بيننا".

وأضافت وودوارد أنه يجب العمل من أجل دعم الشعب السوداني.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا لبحث الوضع في السودان في أعقاب سيطرة العسكريين على السلطة واعتقال عدد من المسؤولين المدنيين في الحكومة.

المصدر: تاس