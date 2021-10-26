تونس.. حكم بسجن مدافع عن حقوق المثليين بتهمة "ازدراء النبي"

أعلن المحامي منير بعتور رئيس جمعية "شمس" التونسية للدفاع عن حقوق المثليين، أن القضاء حكم عليه بالسجن سنة نافذة بتهمة "ازدراء النبي".

وكتب بعتور على "فيسبوك": "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدي بالسجن مدة عام نافذ وغرامة بألف دينار (نحو 300 يورو) واخضاعي للمراقبة الإدارية مدة عامين من أجل ازدراء النبي محمد".

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدي بالسجن مدة عام نافذ وخطية بالف دينار و اخضاعي للمراقبة الادارية مدة عامين من اجل ازدراء النبي محمد — Mounir Baatour (@mounirbaatour) October 26, 2021

ويقيم بعتور في فرنسا منذ عام 2019 وهو "لاجئ سياسي" غادر البلاد إثر تهديدات وشكاوى قضائية لاحقته بعد نشر نص على موقع "فيسبوك" اعتبر "كفرا ونسب إليه" وهو ما قد نفاه.

وجمعية "شمس" التي يترأسها بعتور تم تأسيسها عام 2015 وتدعو لعدم تجريم المثلية الجنسية في تونس.

وإثر ثورة 2011 ومع تعزيز الحريات في البلاد نشط وبرز مدافعون ومنظمات عن المثلية الجنسية وهذا من النادر ملاحظته في دول عربية.

وأعربت منظمة "هيومن رايتس واتش" في العام 2020 عن "قلقها العميق" إزاء الملاحقات القضائية للناشطين في مجال الدفاع عن المثلية الجنسية، حيث تواترت أحكام في حق متهمين بالمثلية.

المصدر: أ ف ب