جمعية مغربية تعتزم مقاضاة الجزائر أمام "الجنائية الدولية" في قضية "طرد تعسفي" لمغاربة

تعتزم جمعية "المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" رفع دعوى لدى المحكمة الدولية ضد ما لحق بالمغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975.

وذكرت الصحيفة الإلكترونية المغربية "زنقة 20" أن الجمعية تتوخى من المبادرة "تحقيق الإنصاف والعدالة للضحايا وتعويضهم عما لحقهم من أضرار نفسية وإنسانية واجتماعية" كما تتوخى إثارة الاهتمام الدولي إلى حجم "المعاناة التي تكبدتها آلاف العائلات المطروحة بصفة تعسفية".

وقالت الصحيفة إنه وتوازيا مع ذلك، "أطلقت الجمعية مبادرة لجمع وتوثيق وأرشفة شهادات العائلات التي عانت من عمليات الطرد التعسفي الجماعي"

وأوضحت أن السلطات الجزائرية "طردت نحو 45 ألف أسرة مغربية مقيمة بشكل قانوني في الجزائر" وذلك أثناء أزمة دبلوماسية بين البلدين.

المصدر: "زنقة 20"