مصر.. بلاغ للنائب العام ضد عصابة تتاجر بالبشر وتستغل القاصرات في الدعارة (فيديو)

تقدم محامي النقض المصري طارق محمود ببلاغ للنائب العام ضد عصابة إجرامية تتاجر بالبشر وتستغل قاصرات في الدعارة والاتجار بالمخدرات.

وقال محمود في بلاغه أنه أثناء عرض "برنامج الثامنة" مساء تقديم الإعلامي محمد الغيطي ظهرت بإحدي فقراته المذاعة بتاريخ 25 أكتوبر 2021 استغاثة من أحد الأشخاص بوجود عصابة إجرامية تتجر بالبشر وتمارس استغلال القاصرات في الدعارة والاتجار بالمخدرات.

وأضاف أنه تم ذكر الأسماء والوقائع تفصيلا للمجرمين أصحاب النشاط الإجرامي الذي فاق كل وصف وتصور، وهو الأمر الذي يقع تحت تأثيم القانون رقم 64 لسنة 2010 والذي نصت المادة 12 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة لكل من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك".

وأضاف طارق محمود أن الإعلامي محمد الغيطي صرح بأنه تحت يده العديد من المستندات والمقاطع المصورة التي تثبت ارتكاب هؤلاء الأشخاص لتلك الجرائم، وأنه على استعداد تام لتقديمها إلى أي جهة تحقيق مختصة والإدلاء بأقواله.

وتابع قائلا: "على ضوء هذا الواجب القانوني نتقدم بهذا البلاغ طالبين فحص الحلقة وتفريغها والكشف عن محتواها والمذكور فيها تفاصيل الجناة ومقر إقامتهم، وسرعة إجراء التحريات حول تلك الواقعة وسرعة ضبط الجناة الذين قد تصل العقوبات ضدهم إلى السجن المؤبد لقيامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر والدعارة والتعذيب والاحتجاز بدون سند وجرائم أخرى كثيرة".

وطالب محمود في بلاغه بفتح تحقيق عاجل وفوري في الوقائع التي وردت في الحلقة المذاعة بتاريخ 25 أكتوبر 2021 من برنامج الثامنة مساء وطلب الاستماع إلى أقوال الإعلامي محمد الغيطي وتمكينه من تقديم ما يملكه من مقاطع ومستندات تفيد التحقيقات، كما طالب بسرعة ضبط الجناه التي سوف تكشف عن هويتهم التحريات وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية