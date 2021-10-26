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السودان.. اعتقال القيادي في حزب الأمة الصادق المهدي

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السودان.. اعتقال القيادي في حزب الأمة الصادق المهدي
Reuters
رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي
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قالت مصادر عائلية لوكالة "رويترز" يوم الثلاثاء إن صديق الصادق المهدي القيادي في حزب الأمة السوداني قد اعتقل من منزله اليوم.

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وأعلن حزب الأمة رفضه للإجراءات الأخيرة التي أعلنها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي قد قالت الاثنين إن "محاولة أي طرف فرض رؤيته الخاصة تمثل معركة خاسرة".

وأضافت أن الباب ما زال مفتوحا للحل السلمي عبر الحوار.

شددت مريم الصادق المهدي على أن الشعب السوداني سيقاوم "بكل الطرق السلمية بما فيها العصيان المدني والنزول إلى الشوارع".

والاثنين، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد، على خلفية أزمة سياسية بين مكوني الحكم في البلد.

واعتقلت قوات الجيش غالبية القيادات المدنية الشريكة في حكم السودان.

المصدر: وكالات

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