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مصر.. لحظة إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات

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مصر.. لحظة إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات
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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر في ضبط ثلاثة تشكيلات عصابيه بالدقهلية، بحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها بثمانية ملايين جنيه.

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كما نجحت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الموانئ في إحباط محاولة تهريب أكثر من خمسمائة ألف قرص مخدر لخارج البلاد عبر ميناء سفاجا البحري.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

المصدر: اليوم السابع

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