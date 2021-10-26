سيف الإسلام القذافي يكلف رجل أعمال جزائريا بالدفاع عن مصالحه

كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن سيف الإسلام القذافي عين رجل الأعمال الفرنسي الجزائري الطيب بن عبد الرحمن، مستشارا خاصا للدفاع عن مصالحه ودعم ظهوره على الساحة السياسية والإعلامية.

وقالت المجلة الفرنسية نقلا عن مصادرها إن "عبد الرحمن على اتصال مع عائلة القذافي لسنوات عدة وبات يتولى مهمة المتحدث باسم سيف الإسلام في أوروبا وإفريقيا، ويضع القضية الليبية في صلب اهتماماته، وكان له دور في تسهيل زيارة المشير خليفة حفتر إلى برازافيل في سبتمبر 2017".

وأشارت إلى أن "صاحب الأصول الجزائرية كان من المشرفين على تنظيم اللقاء الذي جمع في 26 يوليو الماضي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو الذي يتولى رئاسة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا".

وأكدت أن "عبد الرحمن يمكن أن يكون مهندس عودة سيف الإسلام إلى صدارة المشهد السياسي في ليبيا، قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية التي ما تزال موضع شك"، مبنية أن "طيب بن عبد الرحمن ولد في باريس، ويحضر بانتظام في المنصة الشرفية لنادي باريس سان جيرمان بملعب حديقة الأمراء، وعرف بقربه من الوزيرين الفرنسيتين السابقين يمينة بن قيقي ورشيدة داتي، واستثمر كثيرا في القضية الليبية".

ولفتت إلى أنه استثمر سابقا في قطر وصعدت أسهمه لأول مرة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل البري والبناء داخل المجموعة الغينية "أف تو بي"، المنتمي إليها منذ أن كان شابا.

المصدر: "جون أفريك" + وكالات