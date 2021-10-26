البطريرك الراعي يستهجن استدعاء الجيش لرئيس حزب "القوات اللبنانية"

أعرب البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي، عن استهجانه لاستدعاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، من قبل مخابرات الجيش للاستماع إلى إفادته بما خص أحداث الطيونة.

وفي مؤتمر صحافي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال الراعي: ""بحثت مع الرئيس بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الازمات الاجتماعية والمعيشية".

وضاف: "لم نبحث وقائع حادثة الطيونة لكننا شددنا على حرية واستقلالية القضاء"، مشيرا إلى أن "لا معطيات لديه عن استدعاء جعجع. ولا أملك الملف لذا لا يمكنني الحكم لكننا نستهجن الاستدعاء".

ولفت الراعي إلى أن "هناك علاقة صداقة وتقدير متبادلة مع الرئيس بري والزيارة كانت ضرورية في هذا الظرف الصعب الذي نعيشها".

المصدر: "الوطالة الوطنية للإعلام"