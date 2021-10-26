قضية "اللوبيينغ".. القضاء يحجز خادما من مقر "النهضة" في تونس لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة

أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حجز يوم الاثنين خادما بمقر حركة النهضة لنقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة.

وأوضح المكتب في بيان يوم الثلاثاء أن عملية حجز "الخادم" كانت في إطار استكمال الأبحاث المتعلقة بقضية "اللوبيينغ" المنشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، حيث كشفت هذه الأبحاث وجود شبهة اتصال بين حزب حركة النهضة وشركة لوبيينغ باستعمال بريد إلكتروني تابع للحركة، كما اتضح أن الحساب الإلكتروني المذكور تابع لمشغل تونسي.

وأشار مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة إلى أن الأبحاث في هذه القضية لا تزال جارية.‎

وكانت حركة النهضة أكدت الاثنين تحول قاضي تحقيق إلى مقرها المركزي بالعاصمة وذلك في إطار "التحقيق فيما سمي بقضية "اللوبيينغ" التي رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضدها، مؤكدة أنها تحترم القانون في كل أنشطتها.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد في أكتوبر 2019 بشكاية عبو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات.

وفي أغسطس 2021 تم تداول معطيات حول تعاقد حركة النهضة مع شركة دعاية مرة أخرى على إثر الإجراءات الإستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021.

المصدر: وسائل إعلام تونسية