عون: لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن "لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية" مع إسرائيل.

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وقال ميشال عون في "تويتر": "لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية"، مؤكدا أن "اللبنانيين سينالون حقوقهم".

وأضاف الرئيس عون: "سبب مهاجمتي من قبل بعض وسائل الإعلام يعود إلى أنني أطبق مواد الدستور الذي أقسمت على المحافظة عليه".

الرئيس عون: لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية، واللبنانيون سينالون حقوقهم — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 26, 2021

الرئيس عون: سبب مهاجمتي من قبل بعض وسائل الإعلام يعود الى انني أطبّق مواد الدستور الذي اقسمت على المحافظة عليه — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 26, 2021

وكان رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوخشتاين، قد التقى برؤساء السلطات اللبنانية، بعد وصوله بيروت، إذ أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون استقبل هوخشتاين، وعرض معه مستقبل عملية التفاوض.

المصدر: RT