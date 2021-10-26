محمد بن راشد يدعو إلى رفع علم الإمارات على المؤسسات والوزارات في توقيت موحد يوم 3 نوفمبر

دعا محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، المؤسسات والوزارات إلى رفع علم الإمارات موحدا يوم 3 نوفمبر عند الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "الإخوة والأخوات..ستحتفل دولة الإمارات بيوم علمها في عامها الخمسين في الثالث من نوفمبر القادم..سنرفعه على وزاراتنا ومؤسساتنا بشكل موحد الساعة الحادية عشرة صباحا".

وأضاف: "رمز الدولة والسيادة والوحدة للخمسين الماضية سيبقى معنا للخمسين القادمة ليرسخ الانتماء والولاء والمحبة لتراب الإمارات".

الإخوة والأخوات ستحتفل دولة الإمارات بيوم علمها في عامها الخمسين في الثالث من نوفمبر القادم..سنرفعه على وزاراتنا ومؤسساتنا بشكل موحد الساعة الحادية عشرة صباحاً .. رمز الدولة والسيادة والوحدة للخمسين الماضية سيبقى معنا للخمسين القادمة ليرسخ الانتماء والولاء والمحبة لتراب الإمارات — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 26, 2021

المصدر: RT