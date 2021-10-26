بالفيديو.. سائق جرافة فلسطيني ينسحب من عمله رفضا لجرف مقبرة بالقدس

انسحب سائق جرافة فلسطيني من عمله صباح اليوم بعد اكتشافه أنه استقدم لجرف أرض المقبرة اليوسفية الإسلامية بالقدس.

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ويظهر الفيديو، أن الفلسطيني هشام الهواشنة، من النقب، لم يكن على علم بنوع العمل الذي أسند إليه.

وشكر أحد المواطنين الفلسطينيين، الهواشنة، على انسحابه من العمل واحترام رجولته.

وتأتي عمليات التجريف، بعد أن استجابت المحاكم الإسرائيلية لطلب بلدية القدس وما تعرف بـ"سلطة الطبيعة"، باستئناف أعمال التجريف في المقبرة، ويشمل القرار كذلك السماح بتحويل قطعة الأرض إلى حديقة عامة.

المصدر: RT.