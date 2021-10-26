الصحة المصرية: 48 وفاة و889 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين تسجيل 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن 755 مصابا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس، مشيرا إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 274762.

وأشار إلى أن إجمالي مصابي كورونا في البلاد بلغ 325508 منهم 18333 حالة وفاة.

المصدر: RT