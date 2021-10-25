الجزائر.. إطلاق سراح رجل الأعمال التونسي نبيل القروي وشقيقه

كشفت وسائل إعلام تونسية أن السلطات الجزائرية أفرجت عن رجل الأعمال التونسي نبيل القروي وشقيقه.

وأفادت إذاعة "الجوهرة أف أم" التونسية يوم الاثنين بأنه تم إطلاق سراح الأخوين نبيل وغازي القروي الموقوفين في الجزائر مع مواصلة الأبحاث معهما وهما خارج السجن.

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وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إطلاق سراح بقية الموقوفين معهما في قضية التسلل خلسة إلى التراب الجزائري مع مواصلة التحري في القضية.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد كشفت أن السلطات الجزائرية قررت نقل الأخوين نبيل وغازي القروي من سجن قسنطينة إلى سجن الحراش بالعاصمة.

وتمت إحالة ملف قضية الشقيقين القروي من القطب المتخصص بقسنطينة إلى القطب الجزائي المتخصص بالعاصمة، أين سيشرف قاضي التحقيق على استكمال مجريات التحقيق القضائي.

وفي 4 سبتمبر الماضي، أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة إيداع نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، و4 جزائريين من بينهم امرأة رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية.

ويأتي القرار بعد أن أنهت الشرطة القضائية بمدينة تبسة التحقيقات الأولية بخصوص دخول رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه التراب الجزائري بطريقة غير شرعية.

وذكرت مصادر أن رجل الأعمال التونسي وشقيقه ملاحقان بتهمة "عبور الحدود بطريقة غير شرعية".

المصدر: وسائل إعلام تونسية