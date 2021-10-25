الكاظمي وميقاتي يبحثان تنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والدولية - صور

بحث رئيسا الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي واللبناني نجيب ميقاتي، تنسيق المواقف الثنائية تجاه القضايا الإقليمية والدولية وذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي: "الكاظمي استقبل ميقاتي والوفد المرافق له، الذي وصل إلى بغداد ظهر اليوم الاثنين في زيارة رسمية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين العراق ولبنان، وتنسيق المواقف الثنائية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشار بيان عن مكتب رئيس الوزراء العراقي إلى أن "الكاظمي رحب بالوفد الضيف، مؤكدا أهمية تعميق العلاقات العراقية-اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين".

وأشار إلى أن "العراق يتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، فضلا عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يستقبل، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء اللبناني @Najib_Mikati والوفد المرافق له، الذي وصل إلى بغداد ظهر اليوم في زيارة رسمية. pic.twitter.com/XkgVnzC3tv — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 25, 2021

من جانبه، أشاد ميقاتي "بالمواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني، وكذلك بالخطوات التي نجح بها العراق إقليميا في تعزيز سياسة التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتواصل البناء".

المصدر: "موقع رئاسة الوزراء العراقية"