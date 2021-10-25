السودان.. "تحالف قوى الحرية والتغيير" يدعو للتصعيد الثوري والعصيان المدني الشامل

دعا "تحالف قوى الحرية والتغيير" في السودان لاتباع سائر أشكال التصعيد الثوري السلمي وحشد المواكب وإغلاق الشوارع والعصيان المدني الشامل، لإفشال سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.

وورد في بيان عن التحالف أن الترتيبات تجري لفعاليات تصعيدية كبرى وملء الشوارع بالسودانيين في حشود غير مسبوقة.

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وأضاف أن المكون العسكري كشف عن وجهه القبيح ونواياه المفضوحة للنيل من الثورة المجيدة بعد أن حان ميقات نقل السلطة للمدنيين، وإنفاذ الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق السلام، ليبين للعالم أجمع زيف تصريحاته والتزامه بالانتقال المدني الديمقراطي في السودان، وهو الذي افتعل الصراعات والأزمات في أطراف البلاد المختلفة ليمكن نفسه من انتزاع سلطة الشعب والالتفاف على ثورته، مشيرا إلى أن الشعب كان يدرك مخططاته.

وذكر أن هناك محاولات لضرب المواكب واعتقال الثوار من قبل قوات مشتركة تتبع للأجهزة الأمنية في المسيرات العفوية، مستصحبة قطع الإنترنت وتدني شبكة الاتصال في محاولة بائسة من الانقلابين لتثبيت أركان انقلابهم المشؤوم بنفس الطريقة التي استخدمها عقب مجزرة فض الاعتصام.

وحذر من الشائعات أو الأخبار التي من شأنها تثبيط الهمم ومنع التصعيد الثوري.

المصدر: RT