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نائب مصري يعلق على إلغاء حالة الطوارئ: الدولة تتجه لفتح الباب أمام حرية الرأي والمناخ السياسي الحر

أخبار العالم العربي

نائب مصري يعلق على إلغاء حالة الطوارئ: الدولة تتجه لفتح الباب أمام حرية الرأي والمناخ السياسي الحر
Reuters
مصر
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قال السياسي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ، كان لظروف متعلقة بمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.

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وأضاف أنه ورغم استخدامها في أضيق الحدودن فإن قرار إلغائها اليوم يؤكد حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

وصرح بأن القرار يشير إلى تراجع ظاهرة الإرهاب وعمليات العنف، وسيناء خير مثال لذلك، موضحا أن هذا القرار يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح أن القرار يدل على أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة في تاريخها، تفتح فيها الأبواب واسعة أمام حرية الرأي والصحافة والإعلام والمناخ السياسي الحر وتفعيل دور البرلمان.

وأعلن السيسي مساء الاثنين إلغاء حالة الطوارئ في مصر مؤكدا أن البلاد أصبحت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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