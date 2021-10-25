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المغرب.. مشادة كلامية بين النواب بسبب جواز التلقيح ومنع برلمانيتين من الدخول (فيديو)

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المغرب.. مشادة كلامية بين النواب بسبب جواز التلقيح ومنع برلمانيتين من الدخول (فيديو)
AFP
البرلمان المغربي - أرشيف -
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أفادت وسائل إعلام مغربية يوم الاثنين بأن مشادة كلامية وقعت بين عدد من أعضاء مجلس النواب في البرلمان بسبب جواز التلقيح ومنع نائبتين من الدخول.

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وقالت وسائل إعلام محلية إن النائبة نبيلة منيب الأمينة العامة لليسار الاشتراكي الموحد، منعت من دخول مجلس النواب بعدما أظهرت لأمن البرلمان وثيقة تثبت خلوها من الإصابة بـ"كوفيد 19" دون جواز التلقيح.

ولم تستطع زميلتها النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار فاطمة التامني من دخول مقر مجلس النواب، بسبب عدم توفرها لا على جواز التلقيح ولا على شهادة التلقيح.

وعقد البرلمان المغربي مساء اليوم جلسة عمومية مشتركة خصصت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.

وأكد البرلمان أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

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