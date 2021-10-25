"عين بريطانية خاصة".. "ديلي ميل" تكشف تفاصيل تهديد رئيس الحراسة الشخصية لزوجة حاكم دبي السابقة

نشرت "ديلي ميل" البريطانية تحقيقا كشفت من خلاله عما وصفته بـ"عين بريطانية خاصة" عينها الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي لتهديد رئيس الحراسة الشخصية لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين.

وقالت الصحيفة "يمكن الكشف اليوم عن "عين بريطانية خاصة" عينها حاكم دبي لتهديد رئيس أمن زوجته الهاربة"، مشيرة إلى أن الشيخ محمد بن راشد كلف ضابطا سابقا في مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد.

إقرأ المزيد

وأضافت الصحيفة أن المحكمة العليا وجدت أن ستيوارت بايج (Stuart Page) الذي كانت هويته سرية في السابق، ساعد في شن حملة ترهيب نيابة عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقالت المحكمة إن بايج (70 عاما) هدد بالإضرار بسمعة مدير أمن الأميرة هيا بنت الحسين وهو نفسه ضابط شرطة سابق، ما لم يتوقف عن العمل لديها.

وأشارت "ديلي مايل" إلى أن بيج الضابط السابق في شرطة العاصمة له سجل حافل من التورط في قضايا القرصنة.

وعينت الأميرة هيا حراسة شخصية كبيرة بعد أن فرت إلى لندن مع أطفالها في عام 2019 خوفا على حياتها.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الأميرة هيا خاضت وزوجها السابق، أغلى معركة حضانة في تاريخ المملكة المتحدة القانوني في المحكمة العليا.

وتابعت قائلة إن "المحكمة العليا في بريطانيا توصلت إلى نتائج دامغة بشأن ابن راشد، بما في ذلك أن الشيخ سبق له أن دبر عملية خطف مسلح لابنته الهاربة الأميرة شمسة من كمبريدجشير.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن الشيخ محمد أجرى عملية قرصنة هاتفية غير قانونية على أراضي المملكة المتحدة للتنصت على هواتف الأميرة هيا ومحاميها البريطانيين وحراسها الشخصيين.

ووفق "ديلي ميل"، ففي شهر يونيو 2019 وبعد فترة وجيزة من هروب الأميرة هيا التي تلقت تعليمها في أكسفورد، من دبي إلى المملكة المتحدة على متن طائرة خاصة مع أطفال الزوجين الصغار، ذهب بايج لمقابلة مدير أمنها في لندن وأصدر "تهديدا واضحا" لتشويه سمعته على المستوى الشخصي والمهني، وفق ما أكده القاضي.

وفي حكم صدر العام الماضي، قالت المحكمة العليا إن مدير أمن الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، والذي لم يكشف عن اسمه كان يتمتع بـ "مهنة متميزة كضابط شرطة على مستوى عال"، وكان معتادا على محادثات صعبة للغاية، شعر بـ"قلق شديد" إثر هذا اللقاء.

وحسب تقرير الصحيفة فقد تم الاجتماع بين بايج ومدير أمن الأميرة هيا بعد يومين من تصوير زوجها السابق صاحب أحصنة السباق الشيخ محمد بن راشد، مع دوق ودوقة كامبريدج في رويال أسكوت، وقبل يومين من نشر قصائد فسرتها الأميرة هيا بأنها تهديدات بالقتل.

إلى ذلك، أفادت الصحيفة البريطاينة بأن "عين" ابن راشد في بريطانيا والذي يتقاضى ما يصل إلى 220 ألف جنيه إسترليني (300 ألف دولار) شهريا، لديه منزل مستقل في لندن بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، ويمتلك شركة أمنية تحمل اسم "بيج غروب ليمتد" و"بيج لخدمات الحماية"، مضيفة أنه عمل لصالح السعوديين والإمارات.

وتابعت قائلة إنه وحتى وقت قريب، كان يوفر الأمن للسفارات البريطانية بما في ذلك بعثة المملكة المتحدة في تل أبيب.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية