مصر تطلق غرفة عمليات لرعاية شؤون المصريين بالسودان

أصدرت وزارة الهجرة المصرية بيانا عاجلا أعلنت فيه إطلاق غرفة عمليات لمتابعة شؤون المصريين بالسودان على خلفية الأحداث هناك.

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وأكدت الوزارة التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، لتيسير رجوع المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وأهابت بالمصريين الابتعاد عن أي مناطق قد تشهد نزاعات أو تجمعات في الفترة المقبلة ضمانا لسلامتهم.

المصدر: الدستور