 
مباشر

مصر تطلق غرفة عمليات لرعاية شؤون المصريين بالسودان

أخبار العالم العربي

مصر تطلق غرفة عمليات لرعاية شؤون المصريين بالسودان
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rl46

أصدرت وزارة الهجرة المصرية بيانا عاجلا أعلنت فيه إطلاق غرفة عمليات لمتابعة شؤون المصريين بالسودان على خلفية الأحداث هناك.

إقرأ المزيد
مصر تعلق على تطورات الأوضاع في السودان
مصر تعلق على تطورات الأوضاع في السودان

وأكدت الوزارة التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، لتيسير رجوع المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وأهابت بالمصريين الابتعاد عن أي مناطق قد تشهد نزاعات أو تجمعات في الفترة المقبلة ضمانا لسلامتهم.

المصدر: الدستور

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا