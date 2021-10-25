ليبيا.. البرد يتساقط بغزارة ويغطي شوارع مدينة غريان (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام ليبية يوم الاثنين بتساقط البرد بشكل كثيف في مدينة غريان نتيجة للتقلبات الجوية.

وقالت وسائل الإعلام إن البرد تسبب بأضرار طالت بعض السيارات والمحلات.

وتداول نشطاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تساقط البرد على مدينة غريان غرب البلاد، جراء انخفاض درجات الحرارة الذي يتوافق مع منخفض جوي على أغلب المناطق الساحلية مع هطول أمطار.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة، الاثنين، على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

اللهمَّ لطفك غريان هده الاوقات مرش السيارات الله يعوض خير عاصفه قويه 🌀🌀🌀🌀 pic.twitter.com/MnA8njsqD7 — Sumaya Abdel Salam (@SosoAil35211767) October 24, 2021

#شاهد | تساقط البرد بشكل كثيف في مدينة #غريان نتيجة التقلبات الجوية مسببا أضرارا لزجاج بعض السيارات والمحلات pic.twitter.com/ejVjTBw3ae — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) October 24, 2021

المصدر: وسائل إعلام ليبية