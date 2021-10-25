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ليبيا.. البرد يتساقط بغزارة ويغطي شوارع مدينة غريان (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

ليبيا.. البرد يتساقط بغزارة ويغطي شوارع مدينة غريان (صور + فيديو)
Sputnik
ليبيا.. البرد يتساقط بكثافة ويغطي شوارع مدينة غريان - صورة من الأرشيف -
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أفادت وسائل إعلام ليبية يوم الاثنين بتساقط البرد بشكل كثيف في مدينة غريان نتيجة للتقلبات الجوية.

وقالت وسائل الإعلام إن البرد تسبب بأضرار طالت بعض السيارات والمحلات.

وتداول نشطاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تساقط البرد على مدينة غريان غرب البلاد، جراء انخفاض درجات الحرارة الذي يتوافق مع منخفض جوي على أغلب المناطق الساحلية مع هطول أمطار.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة، الاثنين، على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

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