ضبط أخطر المزورين في مصر بحوزتهم وثائق حساسة تتعلق بهيئات رسمية

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في مصر، في ضبط أكبر مصنع بمركز أجا بالدقهلية لتزوير أختام النسر الرسمية للهيئات الرسمية، والوزارات.

إقرأ المزيد

ووفقا للأمن المصري تم ضبط 95 ختما رسميا للجمهورية -ختم النسر- لتزوير أوراق وقرارات توظيف وتعيين، ونقل، وقرارات رسمية.

التفاصيل بدأت بمعلومات تقيد بحصول أحد المتهمين على موافقات رسمية ممهورة بختم النسر وتبين أنها مزيفة بعد ذلك، ثم بدأ رجال مكافحة جرائم الأموال العامة، ومباحث الدقهلية في تتبع هذه الموافقات حتى نجحت في القبض على 4 متهمين في هذه القضية أنشأوا ورشة بمركز أجا التابع لمحافظة الدقهلية، وتخصصوا في صناعة أختام النسر لجهات عدة والتي استخدمتها تشكيلات عصابية في تزييف أوراق رسمية والنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين على ذمة القضية وتحريز 95 ختما عثر عليها في الورشة، وما زالت أجهزة الأمن تتبع جرائم المتهمين وتقوم بفحص علاقاتهم وتعاملاتهم.

تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين.

المصدر: القاهرة 24