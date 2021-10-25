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الجزائر تعرب عن بالغ قلقها حيال التطورات في السودان وتدعو الأطراف المدنية والعسكرية إلى الحوار

أخبار العالم العربي

الجزائر تعرب عن بالغ قلقها حيال التطورات في السودان وتدعو الأطراف المدنية والعسكرية إلى الحوار
Reuters
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أعربت الجزائر عن بالغ قلقها حيال التطورات في السودان ودعت الأطراف المدنية والعسكرية إلى الحوار والتحلي بروح المسؤولية وضبط النفس.

ودعت الجزائر جميع الأطراف المدنية والعسكرية إلى الاحتكام إلى الحوار من أجل حل المشاكل ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الهامة من تاريخها المعاصر.

وحثت الجزائر الفرقاء السودانيين للاستناد إلى المرجعيات المتفق عليها ضمن الوثيقة الدستورية وكذلك اتفاق جوبا للسلام بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق.

المصدر: الشروق

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