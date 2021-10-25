السعودية تعرب عن قلقها من الأحداث الجارية في السودان وتدعو لضبط النفس وعدم التصعيد
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في السودان، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد.
المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيقة، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد pic.twitter.com/1gyJtwBA1V— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 25, 2021
ودعت وزارة الخارجية السعودية جميع الأطراف السياسية في السودان إلى الحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف.
وأكدت على استمرار وقوف المملكة "إلى جانب الشعب السوداني ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق".
المصدر: وزارة الخارجية السعودية
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