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قطر تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في السودان وتدعو جميع الأطراف لاحتواء الموقف وعدم التصعيد

أخبار العالم العربي

قطر تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في السودان وتدعو جميع الأطراف لاحتواء الموقف وعدم التصعيد
Reuters
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أعربت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن قلقلها من تطور الأوضاع في السودان، ودعت جميع الأطراف لاحتواء الموقف وعدم التصعيد.

كما أعربت الخارجية القطرية عن تطلعها لإعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني.

ودعت الفرقاء في السودان إلى تغليب الحكمة والعمل لمصلحة الشعب السوداني.

وقام الجيش السوداني فجر اليوم الاثنين، باعتقال عدد من الوزراء بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقيادات مدنية أخرى.

وفي وقت لاحق أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، خلال مؤتمر صحفي، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات.

من جانبه أعلن تجمع المهنيين السودانيين، في بيان عن "تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة"، وقال إن ذلك "يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة".

المصدر: RT + وكالات

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