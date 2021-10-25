 
مباشر
عاجل
الخام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

سوريا.. استمرار الاحتجاجات على الوجود العسكري التركي في الشمال (صور)

أخبار العالم العربي

سوريا.. استمرار الاحتجاجات على الوجود العسكري التركي في الشمال (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rl17

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قرية كفر نايا بريف حلب الشمالي شهدت اليوم الاثنين وقفة احتجاجية مناهضة للاحتلال التركي وتصرفات الجيش التركي والمسلحين الموالين له، بحق السوريين.

سوريا.. استمرار الاحتجاجات على الوجود العسكري التركي في الشمال (صور)
سوريا.. استمرار الاحتجاجات على الوجود العسكري التركي في الشمال (صور)

يأتي ذلك بعدما نظم أهالي منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي يوم الجمعة الماضي تجمعا جماهيريا كبيرا وسط البلدة رفضا للتواجد القوات التركية وتنديدا باعتداءاتها على المناطق السكنية الآمنة.

وتحدثت تقارير محلية عن أن طائرة مسيرة تركية ألقت اليوم الاثنين قنابل باتجاه تل مجاور لمدينة تل رفعت واقتصرت الأضرارعلى الماديات، في حين أفادت تقارير أخرى ذلك بأن القوات الكردية أسقطت طائرة مسيرة خلال تحليقها في أجواء تل رفعت ولم يكن هناك أي استهداف جوي للمدينة.

المصدر: وسائل إعلام سورية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا