سوريا.. استمرار الاحتجاجات على الوجود العسكري التركي في الشمال (صور)

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قرية كفر نايا بريف حلب الشمالي شهدت اليوم الاثنين وقفة احتجاجية مناهضة للاحتلال التركي وتصرفات الجيش التركي والمسلحين الموالين له، بحق السوريين.

يأتي ذلك بعدما نظم أهالي منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي يوم الجمعة الماضي تجمعا جماهيريا كبيرا وسط البلدة رفضا للتواجد القوات التركية وتنديدا باعتداءاتها على المناطق السكنية الآمنة.

وتحدثت تقارير محلية عن أن طائرة مسيرة تركية ألقت اليوم الاثنين قنابل باتجاه تل مجاور لمدينة تل رفعت واقتصرت الأضرارعلى الماديات، في حين أفادت تقارير أخرى ذلك بأن القوات الكردية أسقطت طائرة مسيرة خلال تحليقها في أجواء تل رفعت ولم يكن هناك أي استهداف جوي للمدينة.

المصدر: وسائل إعلام سورية