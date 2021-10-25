توقعات حول مجرى الأحداث في السودان

علق مدير وحدة السودان بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بصحيفة "الأهرام" المصرية، هاني رسلان، لـRT، على "انقلاب" الجيش السوداني على الحكومة.

إقرأ المزيد

وأشار هاني رسلان إلى أن "الأحداث تزداد تعقيدا بين الأطراف المدنية والسياسيين السودانيين بشكل عام، وكذلك عدم توافق بين الجهات المدينة التي تسيطر على حكومة عبد الله حمدوك والجهات العسكرية".

وأكد رسلان "وجود انقسامات داخلية بين جماعة الحرية والتغيير ومجموعة الميثاق الوطني".

وبسؤاله عن توقعاته بشأن سيطرة العسكريين واستيلائهم على السلطة بشكل كامل، قال هاني رسلان إن "ذلك سيكون صعبا جدا"، لافتا إلى أن "هدف الجيش هو حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أخرى بقاعدة أكثر اتساعا".

وأضاف أنه "لا بد من تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول وسطى ووضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار".

من جهته، أوضح الإعلامي والبرلماني المصري، مصطفى بكري، أن "السودان الشقيق يمر بظروف صعبة وقاسية"، مشيرا إلي أن "خيار الشعب ومؤسساته المختلفة هو الخيار الصحيح".

وأضاف بكري عبر تغريدات على حسابه في "تويتر": "أتوقع أن يعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، موعدا محددا لإجراء الانتخابات التشريعية، لتشكيل حكومة منتخبة، من أجل وضع حد للفوضى التي عطلت مظاهر الحياة في السودان، وأن يعود السودان آمنا مستقرا، يحكم بإرادة الشعب السوداني العظيم بكل تنوعاته السياسية والاجتماعية".

وأكمل: "أيا كان ما يحدث الآن، فأنا علي ثقة من توافق الشعب السوداني وقواته المسلحة علي حلول تضمن تحقيق سبل الحياة الكريمة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لكل السودانيين".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT