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وزارة الإعلام السودانية: ما حدث هو انقلاب عسكري متكامل الأركان وندعو لإطلاق سراح المعتقلين

أخبار العالم العربي

وزارة الإعلام السودانية: ما حدث هو انقلاب عسكري متكامل الأركان وندعو لإطلاق سراح المعتقلين
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
احتجاجات ضد انقلاب الجيش على الحكومة في السودان
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الإعلام السودانية بأن "ما حدث في البلاد انقلاب عسكري متكامل الأركان"، ودعت الوزارة إلى "إطلاق سراح المعتقلين فورا".

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وفي تصريحات لـ"رويترز"، قالت الوزارة: "ندعو الجماهير لقطع الطريق على التحرك العسكري لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي، وندعو الجميع لمواصلة المسيرة حتى إسقاط المحاولة الانقلابية".

وشهدت العاصمة السودانية فجر اليوم الاثنين، تحركات عسكرية، وانقلاب الجيش على الحكومة، واعتقالات لقيادات مدنية ووزراء.

كما أعلنت وزارة الإعلام عن اعتقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، واقتياده لجهة مجهولة.

المصدر: RT + "رويترز"

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