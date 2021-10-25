خبير مصري لـRT: المنطقة التي شهدت هزات أرضية بإثيوبيا من أنشط المناطق الزلزالية والبركانية بإفريقيا

قال عباس شراقي أستاذ الجولوجيا والموارد المائية المصري في تصريح لـRT يوم الأحد إن المنطقة التي شهدت هزات أرضية بإثيوبيا من أنشط المناطق الزلزالية والبركانية في إفريقيا.

وأفاد الخبير المصري بأن هزتين أرضيتين ضربتا إثيوبيا خلال 8 أيام، حيث شهد مثلث عفار يوم الأحد على الساعة 4:26 بتوقيت القاهرة هزة أرضية، وهو من المناطق التي تقع في منطقة الأخدود الإفريقي الذى يقسم إثيوبيا نصفين.

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وقال شراقي إن تلك المنطقة تنخفض 125 م عن سطح البحر وهي من أنشط المناطق الزلزالية والبركانية في القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن قوة الهزة بلغت 5 درجات على سلم ريختر على عمق 10 كم، وتبعد عن العاصمة أديس أبابا 312 كم وعن سد النهضة حوالى 700 كم.

وأضاف أن هزة سابقة آخر الأسبوع الماضي بقوة 4.5 ريختر هزت إثيوبيا وكانت على عمق 2 كم وتبعد 331 كم شمال شرق أديس أبابا وحوالي 700 كم من سد النهضة وأوضح أنه لا توجد معلومات عن تأثير الهزتين.

وتظهر الخريطة المرفقة موقع تأثير الهزتين باللون الأحمر وعليهما درجة القوة، فيما تظهر الهزات السابقة بدوائر بيضاء حسب القوة من 2 الى 6 درجات على مقياس ريختر.

المصدر: RT - ناصر حاتم