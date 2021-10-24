العراق.. تفجير سيارة ضابط شرطة شمالي بغداد
AFP
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أفاد مصدر أمني عراقي يوم الأحد بتفجير سيارة ضابط في الشرطة بعبوة لاصقة شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر إن "عبوة لاصقة كانت مثبتة في أسفل سيارة مدنية تابعة لضابط برتبة مقدم منسوب لشرطة بغداد وهو معاون ضابط مركز شرطة ضمن مدينة الشعلة".
وأشار إلى أن "الانفجار لم يسبب إصابات واقتصرت الأضرار على السيارة".
المصدر: "السومرية نيوز"
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