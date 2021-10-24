مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يصدر بيانا في السنوية الـ1 لاتفاق وقف إطلاق النار

أصدر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش بيانا اليوم بمناسبة السنوية الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشاد يان كوبيش بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في جنيف قبل عام.

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وقال كوبيش في بيان نشر على الصفحة الرسمية للبعثة في ليبيا: "نشارك الليبيين الاحتفاء بمرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمخض عنه وقف المواجهات المسلحة في ليبيا"، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مهد الطريق أمام العملية السياسية الشاملة، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون، نحو الاستقرار والوحدة والإزدهار والسيادة الكاملة لليبيا.

وأضاف في بيانه "لقد تم تأكيد الأهمية الحاسمة لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه من قبل المشاركين في المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا الذي عقد يوم الخميس الماضي 21 أكتوبر في طرابلس".

وأشار كوبيش إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، حققت اللجنة العسكرية المشتركة أيضا منجزا آخر مهم والمتمثل بالتوقيع على خطة عمل شاملة للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأكد مجددا أن الأمم المتحدة وشركاءها الدوليين على استعداد لدعم اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك خطة العمل من خلال المشاورات مع الأطراف المعنية داخليا وخارجيا.

وأشاد بالجهود الداعمة لفريق العمل الأمني ​​التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن "مؤتمر برلين".

وشدد على الدور الهام للجنة العسكرية المشتركة في إجراءات بناء الثقة المتمثلة في استئناف صادرات النفط وتبادل المعتقلين وإعادة فتح المجال الجوي وإعادة فتح الطريق الساحلي.

بيان المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، يان كوبيش، بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النارhttps://t.co/lD3hhuZR5jpic.twitter.com/Kb1bO5oIse — UNSMIL (@UNSMILibya) October 24, 2021

المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا