مصر.. استمرار فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب ــ 1" (صور)

أشار المتحدث باسم القوات المصرية يوم الأحد إلى استمرار فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب ــ 1".

وأفاد في بيان "واصلت عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود تنفيذ التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب ــ 1" الذي تستمر فاعلياته حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، في قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأضاف أن التدريب يأتي في إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد أهمية التدريب لما يمثله من بيئة غنية لتبادل الخبرات في مجال تأمين الحدود.

وتضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التي تسهم في توحيد المفاهيم وصقل المهارات بما يعزز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة كافة أساليب التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية، باستخدام أحدث الوسائل والمعدات المتطورة في ذلك المجال.

كما شملت الأنشطة التدريبية تنفيذ بيانات عملية للإسعافات الميدانية بما يلائم طبيعة العمل في المناطق الحدودية، كذلك تنفيذ عدد من الرمايات التي أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة بالتدريب من مهارات وقدرات عالية تؤهلها على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.

وانطلقت فعاليات التدريب المصري السودانى المشترك في الـ19 من أكتوبر 2021، وينفذ لأول مرة بين الجانبين بمشاركة عناصر من حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود.

المصدر: RT