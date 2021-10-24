لأول مرة منذ 2012.. الرئيس الجزائري يفتتح السنة القضائية (صور)

افتتح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد السنة القضائية 2021-2022 بالمحكمة العليا في العاصمة الجزائر.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن هذه هي المرة الأولى منذ 2012 التي "يحيي فيها الرئيس سنّة افتتاح السنة القضائية".

وقال تبون خلال مراسم الافتتاح: "لقد تعهدت أمام الله وأمام الشعب بتحقيق مطالبه بإحداث تغيير شامل وإعطاء انطلاقة لبلادنا تسمح للمواطن بالعيش في جزائر جديدة مزدهرة وفية لمبادئ أول نوفمبر".

وأضاف أنه حرص على "إبعاد أصحاب المال الفاسد من التغلغل عبر الانتخابات وإعادة النظر في النظام الانتخابي"، بالإضافة إلى "إبعاد تأثير المال الفاسد عن المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب وتقديم كل الدعم لهم".

#هام

لأول مرة منذ 2012..رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يُحيّي سُنّة افتتاح السنة القضائية. pic.twitter.com/DDemlGQ81p — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) October 24, 2021

المصدر: RT