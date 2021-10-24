تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح" يرد على إشاعات حول محمد دحلان

رد الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح" عماد محسن على الأخبار المتداولة حول محمد دحلان موضحا أنها مفبركة وسيناريوهات وهمية وشائعات مغرضة وبيانات مزيفة ومدلسة.

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وقال محسن في منشور على "فيسبوك": "منذ أيام تنشغل بعض المواقع التي مردت على الكذب بنشر تقارير مفبركة وسيناريوهات وهمية وأخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبيانات مزيفة ومدلسة، تتناول في معظمها شخص الأخ المناضل محمد دحلان، (حالته الصحية، تحركاته، مكانته السياسية، أمنه الشخصي، الخ)".

وتابع: "الحقيقة أن كل هذا لا يشغلنا بشيء، بل إن الأخ أبو فادي يطالبنا على الدوام بالتوقف حتى عن متابعة كل هذه الترهات، لكنها تستوقفنا لجهة أن هؤلاء الذين دأبوا على ممارسة الكذب والتلفيق، تركوا كل الكوارث التي أوقعوا شعبنا فيها، وأداروا ظهورهم للمآسي التي خلفوها، وتفرغوا بكل طاقتهم ومنصاتهم وأقلامهم المأجورة للنيل من الأخ محمد دحلان"

وأضاف محسن: "لهؤلاء نقول واصلوا ما بدأتموه فإنه سيتعبكم كثيرا، ثم في النهاية سيظهر الأخ أبو فادي ليقدم جديدا في حياة الناس ويساعدهم على ما يعزز صمودهم، وفي هذا ما يكفي من الرد على كل هذه الأوهام والخيالات التي تعشعش في رؤوس أصحابها فقط".

ولم يورد التيار نماذج من الإشاعات التي تروج حول الدحلان.

المصدر: RT