سوريا.. حادث سير بمشاركة عشرات السيارات على أوتستراد طرطوس بانياس (صور)
Reuters
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وقع حادث مروري على استراد طرطوس- بانياس في سوريا أدى لتضرر ما يقارب 11 سيارة دون تسجيل أي وفيات، وتم إسعاف عدد من المصابين إلى مشفى الباسل بطرطوس حسب ما أفادت صحيفة "الوطن".
ووفق الصحيفة، تعمل فرق الدفاع المدني والإسعاف والشرطة والطرق المركزية على التحقق من سلامة المصابين وإزالة الأضرار وتسهيل الحركة المرورية في الموقع.
وقال قائد شرطة طرطوس العميد موسى الجاسم، لوكالة "سانا": "أصيب عدد من المواطنين جراء حادث تصادم بين عدد من السيارات على الأوتوستراد بين طرطوس وبانياس وتم إسعاف المصابين إلى مشفى الباسل بطرطوس.
المصدر: صحيفة "الوطن"+"سانا"
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