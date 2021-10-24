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سوريا.. حادث سير بمشاركة عشرات السيارات على أوتستراد طرطوس بانياس (صور)

أخبار العالم العربي

سوريا.. حادث سير بمشاركة عشرات السيارات على أوتستراد طرطوس بانياس (صور)
Reuters
أرشيف
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وقع حادث مروري على استراد طرطوس- بانياس في سوريا أدى لتضرر ما يقارب 11 سيارة دون تسجيل أي وفيات، وتم إسعاف عدد من المصابين إلى مشفى الباسل بطرطوس حسب ما أفادت صحيفة "الوطن".

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ووفق الصحيفة، تعمل فرق الدفاع المدني والإسعاف والشرطة والطرق المركزية على التحقق من سلامة المصابين وإزالة الأضرار وتسهيل الحركة المرورية في الموقع.

وقال قائد شرطة طرطوس العميد موسى الجاسم، لوكالة "سانا": "أصيب عدد من المواطنين جراء حادث تصادم بين عدد من السيارات على الأوتوستراد بين طرطوس وبانياس وتم إسعاف المصابين إلى مشفى الباسل بطرطوس.

سوريا.. حادث سير بمشاركة عشرات السيارات على أوتستراد طرطوس بانياس (صور)
سوريا.. حادث سير بمشاركة عشرات السيارات على أوتستراد طرطوس بانياس (صور)
سوريا.. حادث سير بمشاركة عشرات السيارات على أوتستراد طرطوس بانياس (صور)
سوريا.. حادث سير بمشاركة عشرات السيارات على أوتستراد طرطوس بانياس (صور)
سوريا.. حادث سير بمشاركة عشرات السيارات على أوتستراد طرطوس بانياس (صور)

المصدر: صحيفة "الوطن"+"سانا"

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