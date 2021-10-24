سوريا.. توقيف أكثر من 160 شخصا بتهم الاحتيال في التسوق الإلكتروني

أعلنت الداخلية السورية عن تنظيم أكثر من 1200 ضبط منذ بداية العام وتوقيف أكثر من 160 شخصا، معظمهم ارتكبوا جرائم احتيال أو ابتزاز أو ذم وتشهير بالآخرين عبر الإنترنت.

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ولفت رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية لؤي شاليش في تصريح لوكالة "سانا" السورية إلى "إلقاء القبض على أكثر من شبكة تمارس الابتزاز الإلكتروني وتدار من الخارج".

وأضاف أن "الجريمة المعلوماتية حسب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 هي الجريمة التي ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية ويكون الهدف إحداث الضرر على الجهاز الحاسوبي أو المنظومة المعلوماتية مثل استخدام برامج خبيثة وتحويلها لأغراض اجرامية كما تشمل الحالات التي تستخدم فيها الأجهزة الحاسوبية كوسيلة أو أداة لارتكاب جرائم مثل القدح والذم والتحقير".

وتابع: "الجرائم الإلكترونية التي تأخذ طابع الاعتداء على أمن الدولة تتصدى لها الضابطة العدلية ويكون ذلك بعلم المحامي العام بالمحافظة كما تعتبر الإساءة للرموز الوطنية أو الإدارات العامة أو القضاء أو موظف يمارس السلطة العامة جريمة يعاقب عليها القانون، حيث غالبية الشكاوى التي ترد إلى فرع الجريمة الإلكترونية هي الذم والقدح والتحقير وانتهاك الخصوصية والتهديد والابتزاز الإلكتروني".

المصدر: وكالة "سانا"