رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا يعلن بدء تسجيل المرشحين في نوفمبر

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، اليوم الأحد إن المفوضية ستفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نوفمبر.

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وأضاف السايح أن عملية التسجيل ستبدأ بحلول منتصف نوفمبر حين تكتمل الاستعدادات الفنية واللوجستية.

وتعد الانتخابات خطوة رئيسية في جهود إنهاء العنف المستمر منذ عشر سنوات من خلال تشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بشرعية واسعة النطاق.

وكان رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، وعدد من القوى الأجنبية أقروا يوم الخميس إجراء انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر، مثلما ورد في خطة سلام تساندها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الاضطرابات والانقسامات التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وعلى الرغم من أن البرلمان أصدر قانونا للانتخابات الرئاسية في ذلك التاريخ، فقد أصدر أيضا قانونا منفصلا ينص على تنظيم الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق. ورفضت المؤسسات السياسية الأخرى في ليبيا مقترحات البرلمان.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر. وقال السايح، إن جولة ثانية ستنعقد في موعد لاحق إلى جانب الانتخابات البرلمانية.

المصدر: رويترز