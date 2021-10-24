الصين تدين التفجير الذي استهدف حافلة للجيش وسط دمشق

أدانت وزارة الخارجية الصينية التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للجيش وسط العاصمة السورية دمشق الأربعاء الماضي.

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ونقلت وسائل إعلام صينية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، قوله إن الصين تدين بشدة الهجوم الإرهابي في دمشق معربا عن "تعاطف بلاده مع أسر الشهداء والمصابين".

وجدد وانغ وين بين، معارضة الصين جميع أشكال الإرهاب ودعمها جهود الحكومة السورية لمكافحته، مؤكدا سعي بلاده مع المجتمع الدولي من أجل المساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار الدائم على كامل ربوع البلاد.

وأفادت الوكالة السورية للأنباء"سانا" الأربعاء الماضي، بوقوع تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة تابعة للجيش عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق أسفر عن 14 قتيلا وعدد من الجرحى.

المصدر: "سانا"