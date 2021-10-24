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المالكي: القوى الوطنية ستجتمع للتداول في أزمة نتائج الانتخابات العراقية

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المالكي: القوى الوطنية ستجتمع للتداول في أزمة نتائج الانتخابات العراقية
Reuters
نوري المالكي
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أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، اليوم الأحد، أن "القوى الوطنية" ستجتمع مساء اليوم للتداول في أزمة نتائج الانتخابات.

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وقال المالكي في بيان صحفي، إن "الاجتماع دعا إليه الإطار التنسيقي (مجموعة تضم قوى سياسية شيعية) وسيعقد مساء اليوم ويضم جميع القوى الوطنية، سيتداول في أزمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي أثيرت حولها".

وأضاف، أن "الاجتماع سيبحث الأفكار والآليات لمعالجة واحتواء الأزمة ومنع تداعياتها وإعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي".

وأشار المالكي الذي رأس الحكومة العراقية بين 2006 - 2014، إلى أن "الاجتماع  سيكون لأجل حل الأزمة وليس تحالفا سياسيا".

المصدر: RT

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