الصدر يحذر من أي تدخل إقليمي أو دولي في تشكيل الحكومة العراقية ويلوح برد صارم

جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، رفضه لأي تدخل إقليمي أو دولي في شؤون بلاده، خاصة بما يتعلق في تشكيل الحكومة الاتحادية.

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وقال الصدر في بيان موسع: "سنسعى لتوطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، ونعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنيا واقتصاديا وثقافيا وصحيا وتربويا وصناعيا، وعلى الأصعدة كافة".

وأضاف، أن "دول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي، سنفتح معها حوارا عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقا، فإن استجابت فهذا مرحب به وإلا فسنلجأ للطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك".

وحذر الصدر في بيانه "الدول التي تتدخل بالشأن العراقي باللجوء إلى تقليص التعاملات الاقتصادية والدبلوماسية معها، وغيرها من الإجراءات الصارمة المعمول بها دوليا وإقليميا".

المصدر: RT