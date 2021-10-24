تعليق قوات سوريا الديمقراطية على استهداف سيارة بمسيرة تركية أمس ومقتل 3 من قواتها (فيديو)

علقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الأحد، على استهداف سيارة بمسيرة تركية أمس السبت، ومقتل 3 من قواتها.

وفي بيان لها، قالت "قسد": "صباح يوم أمس السبت (23 أكتوبر 2021)، توجه ثلاثة من مقاتلينا من بلدة صرين إلى مدينة كوباني بهدف تلقي العلاج، وأثناء عودتهم تعرضوا إلى هجوم من قبل طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي (SIHA) في تمام الساعة 17:40 (بالتوقيت المحلي)، وعلى إثرها استشهد مقاتلونا هوزان قامشلو، وكلي حلب، وآمد عفرين".

وكان مراسل RT في سوريا قد أفاد أمس السبت، بأن مسيرة تركية استهدفت للمرة الثانية خلال أسبوع، سيارة مدنية في مدينة كوباني عين العرب بمحافظة حلب شمالي سوريا.

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المصدر: RT