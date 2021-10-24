السودان.. محتجون مطالبون بحل الحكومة يغلقون جسرا مهما في الخرطوم
AP Marwan Ali
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أغلقت حشود من المحتجين المطالبين بحل الحكومة المدنية وتسليم السلطة إلى العسكريين في السودان اليوم الأحد جسرا مهما عبر النيل الأزرق في العاصمة الخرطوم.
وأكد مراسل RT في الخرطوم أن مجموعة من المتظاهرين المشاركين في الاعتصام أمام القصر الجمهوري أغلقت بالاتجاهين جسر المك نمر الذي يربط بين الخرطوم العاصمة والخرطوم بحري.
وتأتي هذه التطورات على خلفية الأزمة السياسية المتواصلة في السودان وتنظيم مظاهرات مؤيدة ومناهضة للحكومة المدنية في الخرطوم.
وسبق أن اقتحم متظاهرون مشاركون في اعتصام القصر أمس مقر وكالة الأنباء السودانية "سونا" بهدف منع "قوى الحرية والتغيير" من عقد مؤتمر صحفي مقرر.
المصدر: RT
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