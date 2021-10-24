وزارة الثقافة والإعلام السودانية تدين محاولتي اقتحام "سونا" وإغلاق الوزارة

أصدرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية بيانا دانت فيه محاولة اقتحام مقر وكالة السودان للأنباء أمس السبت والتي هدفت إلى منع المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير.

كما دانت الوزارة محاولة مجموعة أخرى إغلاق المدخل الجنوبي لمباني وزارة الثقافة والإعلام للحيلولة دون أداء الوزارة لمهامها بعد أن تم إغلاق المدخلين الشمالي والشرقي للوزارة منذ بداية الأسبوع الماضي جراء تمدد اعتصام تم تنظيمه أمام القصر الجمهوري.

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ولفت البيان إلى "تزايد التحريض على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من قبل فلول النظام المباد وآخرين وصلت مرحلة التهديد باقتحام مقرها".

واعتبرت الوزارة "تزامن هذه الأحداث وتسارع وتيرتها يعد استهدافا واضحا من قبل مجموعات تسعي لتعطيل عمل مؤسسات الدولة والتعدي علي الحريات العامة".

إن وزارة الثقافة والإعلام ومع تأكيد إيمانها واحترامها للحريات بما في ذلك حق الاعتصام السلمي فإن ذلك الإقرار بهذا الحق لا ينبغي أن يتعداه للتغول علي حرية الآخرين واعاقة عمل مؤسسات الدولة.

ودعىت الوزارة "لوقف هذا المسلك المتفلت المخرب للديمقراطية المشوه للحريات" وحثت الأجهزة النظامية على القيام بدورها في حماية المقرات والمؤسسات الحكومية وضمان استمرارها في أداء عملها ومهامها دون تعطيل أو تخريب".

المصدر: وكالة السودان للأنباء