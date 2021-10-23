بالفيديو.. سعودية تسير وسط الشارع حاملة سكينا وتهدد به من يصادفها
Reuters AHMED YOSRI
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أثار فيديو متداول عبر "تويتر" في السعودية ضجة كبيرة بين المغردين، يظهر امرأة منقبة تسير وسط الشارع حاملة سكينا في يدها وتهدد به كل من يصادفها.
مشهد غريب.. فتاة تحمل سكين وتقطع طريق سريع بالبدائع في #القصيم#محمد_بن_سلمان#ولي_العهد#الخبر#ام_وايل_تنخاكم_ياشمر#سنابات_قلب_العنا#النصر_الاتفاق#الدويش_يهاجم_فرسان_النصر#وش_سالفه_كتاب_عتمه#اراضي_شرق_الرياض#طريق_ابوبكر#الهلال_الرايد#انصفو_طلبه_ماستر_جامعه_الطايفpic.twitter.com/ZFcijnJkIL— هاشتاق ترند (@hashtaq_tirind) October 23, 2021
وأشار المغردون إلى أن الفيديو سجل في محافظة البدائع بمنطقة القصيم.
وطالبوا القوى الأمنية بتفسير ما حدث وسبب حمل المرأة سكينا والسير به في الشارع.
المصدر: RT
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