هيئة علماء المسلمين في العراق: الفشل الذريع للأحزاب والمليشيات وراء ضعف الإقبال على التصويت

اعتبرت هيئة علماء المسلمين في العراق أن انخفاض نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية يدل على "الفشل الذريع للأحزاب السياسية والمليشيات العسكرية" في البلاد.

وقال مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين بالعراق مثنى حارث الضاري خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول: "الفشل الذريع للأحزاب السياسية والمليشيات العسكرية في العراق هو السبب وراء انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة (بلغت 41 بالمئة)".

وأضاف أن "الشعب العراقي أثبت موقفه الرافض للنظام السياسي القائم وعمليته السياسية وانتخاباتها وتداعياتها، التي لم تتوقف عن جر العراق إلى مستنقع الأزمات والكوارث".

وتابع أن "المشهد السياسي بعد الانتخابات يفرض تقديرات مواقف جديدة، تقوم على إعادة الاعتبار للقوى المناهضة للاحتلال، والتعامل معها وفق ما قدمته من جهود وطنية صادقة".

وأردف قوله: "محاولة الإيهام بأن الجناح الإيراني خسر في الانتخابات لا صحة لها، فكل القوى التي تحظى بدعم إيران زادت من نفوذها وقبضتها على مقاليد الحكم".

وأشار إلى أن "تشكيل مجلس النواب وحكومته ما زال رهن تحكم الأطراف المسيطرة على مفاصل العراق، وهي الولايات المتحدة وإيران، إذ ستفرض الأخيرة نفوذ تيار الحشد الشعبي دون النظر إلى حجمه الانتخابي".

وحذر من خطورة "تغول المليشيات التابعة لإيران في العراق وسيطرتها على عدد من المنافذ الحدودية مع دول الجوار، ما قد يسبب زعزعة لأمن هذه الدول أبرزها تركيا".

كما دعا القوى العراقية المقاطعة للانتخابات إلى تشكيل "إطار وطني للتنسيق بينها في المواقف المطلوبة للتصدي للعملية السياسية ومليشياتها".

المصدر: "الأناضول"