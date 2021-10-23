تحالف "الفتح" ينتقد بيان مجلس الأمن الدولي بشأن الانتخابات العراقية

انتقد تحالف "الفتح" في العراق، السبت، بيأن مجلس الأمن الدولي الذي أشاد بالانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الحالي.

وذكر التحالف في بيان صحفي: "فوجئنا ببيان مجلس الأمن الذي هنأ بنجاح الانتخابات قبل أن تحسم الطعون القانونية، على الرغم من الاعتراضات الكثيرة من غالبية القوى السياسية والمرشحين، وهو أمر يخرج المنظمة الدولية وبعثتها من الحيادية ويثير التساؤلات حول دورها فيما جرى ويجرى".

وأضاف، أن "المراقبين الدوليين والمحليين لا سيما بعثة الاتحاد الأوروبي سجلوا العديد من المخالفات في يوم الانتخابات وإعلان النتائج".

وأكد التحالف الذي يضم "قوى شيعية تمتلك فصائل مسلحة"، أن "الاستجابة لمطالب الجماهير والقوى السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات حق لن نتنازل عنه أبدا، وكما أشار إليه القانون ونرفض أي تدخل خارجي في كل مايتعلق بالانتخابات".

وفي وقت سابق من اليوم، رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتقارير الأولية التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة في العراق سارت على نحو سلس وتميزت عن جميع الانتخابات التي سبقتها باصلاحات فنية وإجرائية مهمة.

المصدر: RT