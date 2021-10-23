مصر.. فتاة تحاول الانتحار بالقفز من جسر الملك خالد بمنشأة ناصر
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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قفزت فتاة مصرية من جسر الملك خالد بمنطقة منشأة ناصر في محاولة للانتحار، فيما تجمع المارة تحت الجسر وحاولوا تهدئتها وإقناعها بالتراجع عن الانتحار.
وقال شاهد عيان إن الفتاة تعمل في صالون تجميل نسائي في المنطقة.
وذكر مصدر أمني لموقع "الوطن" أن الفتاة لا تزال على قيد الحياة وتخضع للرعاية الطبية في إحدى المستشفيات.
المصدر: "الوطن"
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