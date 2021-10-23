مصر.. شركات السياحة تناشد السعودية فتح باب العمرة أمام المصريين

أعلن عدد من أصحاب شركات السياحة في مصر أنهم سيوجهون نداء رسميا عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للسلطات السعودية بفتح العمرة أمام المصريين.

وأوضح أصحاب الشركات أنهم "سيوجهون نداء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بضرورة فتح العمرة للمصريين حفاظا على استثمارات بمليارات الجنيهات وعدم تشريد ألاف العاملين بالقطاع وتحقيقا لرغبات المواطنين المصريين الراغبين في أداء شعائر العمرة منذ فترة طويلة".

ودعوا المسؤولين في الحكومة المصرية إلى مخاطبة السلطات السعودية لفتح العمرة للمواطنين المصريين والتأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات التي تقرها السلطات السعودية بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

كما طالبوا المسؤولين بوزارة السياحة والآثار بضرورة إقرار الضوابط المصرية للعمرة بمجرد سماح السعودية لمصر بأداء مواطنيها للعمرة استعدادا لانطلاق الرحلات في أقرب وقت ممكن.

ورحبت شركات السياحة بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها السلطات السعودية بشأن ضوابط الصلاة في المسجد دون تباعد اجتماعي، وكذلك قرارات الهيئة العامة للطيران المدني التي أصدرت تعليماتها لشركات الطيران بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة، واعتبروها بادرة أمل لاقتراب أداء المصريين للعمرة خلال الفترة القليلة القادمة.

المصدر: RT